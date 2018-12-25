CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP Grup Toplantısı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili söylediği İsrail yalanına, Albayrak'tan tokat gibi yanıt geldi. Kılıçdaroğlu grup toplantısında, "Dışarıdan yönetilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Yeni bir tezgah kurdular, Netanyahu'ya dediler ki, 'Sen Erdoğan'ı kötüle, o da seni kötülesin. Orada da seçim var, burada da seçim var. Al takke ver külah. Ben İsrail'i, sen de Türkiye'yi kandırırsın.' Bu kibir abidesine sormak isterim; sen bu kadar İsrail'e, Netanyahu'ya kızıyorsan, damadını niye gönderdin İsrail'e? Neyin pazarlığını yapıyor?" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA İSRAİL YANITI

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kılıçdaroğlu'nun söylediği İsrail yalanına yanıt verdi. Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail'e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail'e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar." dedi.