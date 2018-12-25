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  • 25.12.2018 17:29

Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Sivas'ta kar tatili var mı? açıklama geldi

Yoğun kar yağışı yurdun dört bir yanını esiri altına alırken bazı yerlerde okullarda kar tatili ilan edildi. Peki ? Binlerce öğrenci "26 Aralık Sivas'ta okullar tatil mi?" sorusunu araştırmaya başladı. verilerine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İşte detaylar...

O ilde okullar tatil edildi!
Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

verilerine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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