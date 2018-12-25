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  • Son Güncelleme: 25.12.2018 17:55

lideri Heniyye'den Netanyahu'ya sert tepki!

lideri Heniyye : "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok"

Heniyye'den Netanyahu'ya sert tepki!

Siyasi Büro Başkanı , "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." dedi.

NETANYAHU'NUN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARINI KINADI!
İsmail Heniyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı 'ı ve 'yi hedef alan açıklamalarını kınadı.

Heniyye, Netanyahu'nun, halkının direnişi, dünyadaki boykot hareketlerinin başarılı olması ve karşı karşıya kaldığı yolsuzluk suçlamaları neticesinde içine düştüğü korku ve panik haliyle Erdoğan'a dil uzattığını söyledi.

Hamas lideri, "Filistin'de terör ve zulüm yapan çocuk katili Netanyahu'nun, insanlık dersi vermeye ve dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." diye konuştu.

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