Ankara'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Çarşamba kar tatili var mı?
Ankara'da okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için son dakika kar yağışı uyarısı yaptı. 26 Aralık 2018 Çarşamba günü Ankara'da yoğun kar yağışı ve don beklendiği duyurulurken gözler Ankara Valiliği'ne döndü. Peki Ankara Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması var mı? Ankara'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık 2018 Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da kar tatili var mı? İşte detaylar...
Meteoroloji Ankara için kuvvetli kar yağışı yaptı, "okullar tatil olacak mı?" sorusu gündeme geldi. Ankara'da öğrenim gören milyonlarca öğrenci Meteoroloji'nin uyarısının ardından "Ankara'da okullar tatil mi? 26 Aralık Çarşamba Ankara'da okullar tatil oldu mu? Ankara Valisi Vasip Şahin'den okullar tatil açıklaması geldi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son gelişmeler...
Son günlerde başlayan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri ardı ardına geliyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Çarşamba Ankara'da okullara kar tatili var mı? Ankara kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinin yaptığı açıklamanın ardından öğrenci ve öğretmenler okulların durumunu merak ediyor. Ankara Valiliği henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapmış durumda değil. Ankara'da okullar tatil mi? sorusuyla ilgili bir açıklama gelirse haberimizden öğrenebilirsiniz.
ANKARA VALİLİĞİ UYARIDA BULUNDU
Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan kar yağışı ve buzlanma uyarısına ilişkin vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugünden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşeceği ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtilerek, "Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.