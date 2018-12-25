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Akpınar ve Gezen le serbest

Akpınar ve Gezen adli kontrolle serbest
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçılar ve hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Darbe çağrısı" ve "Tehdit" iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Akpınar ve Gezen, dün sabah ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye geldi. Akpınar ve Gezen, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcı Bekir Kanyılmaz'a yaklaşık 40 dakika ifade verdi. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanatçılar, hükümleri uygulanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Akpınar ve Gezen, her hafta en yakın karakola imza atma koşuluyla ve yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.


FURKAN KARA

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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