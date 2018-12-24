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  • Son Güncelleme: 24.12.2018 15:22

Seçmeni "makarnacı" diye aşağılayan , yerel seçimler öncesi makarna dağıtımını sürdürüyor

Girdiği her seçimden hezimet ile ayrılan ve her seçim sonrası 'makarnacı' diyerek seçmeni aşağılayan , yerel seçimler öncesi makarna dağıtmaya devam ediyor.

CHP'li Çankaya Belediyesi makarna dağıtıyor

lideri 'nun "Altın kaplamalı klozet" yalanının üstünden henüz birkaç ay geçmişken Erzurum'un CHP'li Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın şaşaalı odası görüntülenmiş, eleştirilere neden olmuştu.

SEÇMENİ "MAKARNACI" DİYEREK AŞAĞILIYORLARDI
Bugün ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hiçbir başarı gösteremeyen, alınan her seçim yenilgisinden sonra seçmenleri 'makarnacı' diyerek aşağılayan ana muhalefet partisi CHP, makarna dağıtmaya başladı.

SEÇİME KADAR MAKARNA DAĞITACAKLAR
CHP'nin kalelerinden biri olan , 3 Eylül'de başlattığı makarna dağıtımına seçim gününe kadar devam edecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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