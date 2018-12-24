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  • 24.12.2018 15:18

Ramazan ne zaman başlıyor? 2019 ne zaman?

2019 yılına sayılı günler kaldı. 2019 ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaşın sorguladığı ve merak ettiği konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hem tatil planlarını önceden yapmak hem de dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 2019 dini takvimini inceliyor. Peki, ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2019 dini günler ve resmi tatil günleri!

Ramazan ne zaman başlıyor? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman?

Resmi tatil günleri 2019 yılına sayılı günler kalması dolayısıyla araştırılan konular arasında yer alıyor. Okula giden öğrenciler, memurlar ve özel sektör çalışanları hangi günlerde izin yapacak. Peki, ayı ne zaman olacak? tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? 2019 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan bu sene 6 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 3 Haziran Pazartesi günü bitecek.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün)

07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün)

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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