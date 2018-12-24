Ramazan ne zaman başlıyor? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman?

Resmi tatil günleri 2019 yılına sayılı günler kalması dolayısıyla araştırılan konular arasında yer alıyor. Okula giden öğrenciler, memurlar ve özel sektör çalışanları hangi günlerde izin yapacak. Peki, 2019 Ramazan ayı ne zaman olacak? Ramazan bayramı tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? 2019 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan bu sene 6 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 3 Haziran Pazartesi günü bitecek.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün)

07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün)