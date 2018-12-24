

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu tüm engellilerimiz ve devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz bu atamaya dahil edilmişlerdir.

Bu yerleştirmede ilk defa devlet korumasındaki gençlerimiz öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik gibi ünvanlara da atanıyor. Böylece toplam 5 bin 778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyorlar.

Bugünkü atamalarla toplam 5778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyor.

23 bin engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Toplam 143 bin evladımızın devlet korumasında büyümesini eğitim öğretim görmesini sağlıyoruz. Geçmişte sıkıntıya neden olan engelli raporlarındaki sorunları çözdük.

Çocuklarımıza daha iyi hizmet verebilmek için yeni projeleri devreye alıyoruz. Bu ülkede sahipsiz kalmış her çocuğun annesi de babası da devlettir.

Yetimine garibine mağduruna mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan devlette bizim nazarımızda devlet değildir.

Hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde ülkemiz dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik şemsiyesine sahip ülkelerden biri olmuştur.

Yetimine garibine mağduruna mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan devlette bizim nazarımızda devlet değildir.

Geçtiğimiz 16 yılda attığımız her adımın gerisinde önce insan felsefesi vardır. Bu sayede bugün ülkemiz dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik hizmetlerine sahip devletlerinden bir tanesi olmuştur.

Bu ülkede tek bir sahipsiz ve muhtaç insanımızı bırakmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Yokluk ve yoksulluk içinde kıvranan ülkeler ülkemizin geldiği refah düzeyini kendilerine örnek almışlardır.

Türkiye'nin dünya beşten büyüktür itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere öz güven aşılamıştır. Türkiye'nin dünya 5'ten büyüktür itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere özgüven aşılamıştır.

Birbirimizle uğraşmayı bırakacağız birbirimizi Allah için seveceğiz.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Suriye'deki Arapların güvenliğini ve huzurluğunu Kürtlerin sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Şu anda biz Suriye'de niye varız. Oradaki Arap kardeşlerimizin Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü teslim etmek için oradayız.

Suriye Kürtlerini PKK ve PYD'nin zulmüne ve eline terk etmeyeceğiz.

Sincar aynı şekilde orası da güvenli hale gelecek orası için de gerekli işlemler yapılıyor.