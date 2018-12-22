CHP'li Çat Belediye Başkanı'nın ihtişamlı odası

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Erzurum'daydı. Kılıçdaroğlu, şehirde CHP'li Çat Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı.

KILIÇDAROĞLU, İSRAFA KARŞI OLALIM DİYE SESLENDİ

Konuşmasında, belediye başkanlarının kul hakkı yememesi gerektiğinden, harama israfa karşı olması gerektiğinden bahseden CHP Lideri, Çat Belediye Başkanı'nı da makamında ziyaret etti.





BELEDİYE BAŞKANI'NIN ABARTILI ODASI

Ziyarette çekilen fotoğraflarda ise Başkan Ahmet Hikmet Kılıç'ın makam odasındaki, mobilya ve dekorasyonun şatafatı dikkat çekti.



JAPONYA KIYASLAMASI YAPIYORLARDI

Bu fotoğraf karesinin dikkat çeken bir diğer tarafı ise; makam odasının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ihtişamından dolayı eleştirip, Japon İmparatoru Akihito'nun makam odasını örnek gösteren CHP'ye ait olması.







Japon İmparatoru'nun makam odası







Çat Belediye Başkanı'nın makam odası

