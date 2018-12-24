Aydın'ın en büyük ilçeleri arasında yer alan Söke'nin CHP'li Belediye Başkanı Süleyman Toyran partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Toyran, istifasının nedeninin ise 18 Aralık tarihinde CHP Parti Meclisi tarafından açıklanan listede tekrar aday gösterilmemesi olduğunu söyledi.
Toyran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile CHP'den istifa ettim. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra seçimlere kadar bağımsız olarak görevime devam edeceğim" dedi.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Toyran'ın yerine belediye başkan adayı olarak Levent Tuncel'i açıklamıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.