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  • 24.12.2018 18:28

Son dakika: 'li belediye başkanı partisinden etti!

Aydın'ın Söke ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili () Belediye Başkanı , tekrar aday gösterilmediği için partisinden etti.

CHP'de bir istifa daha!

Aydın'ın en büyük ilçeleri arasında yer alan Söke'nin 'li Belediye Başkanı partisinden ettiğini açıkladı.

Toyran, istifasının nedeninin ise 18 Aralık tarihinde CHP Parti Meclisi tarafından açıklanan listede tekrar aday gösterilmemesi olduğunu söyledi.

Toyran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün itibari ile CHP'den istifa ettim. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra lere kadar bağımsız olarak görevime devam edeceğim" dedi.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Toyran'ın yerine belediye başkan adayı olarak Levent Tuncel'i açıklamıştı.

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