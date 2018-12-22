Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların, sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların, sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
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