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  • 22.12.2018 21:33

sınırına askeri sevkiyat

Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen askeri araçlar, 'e ulaştı. sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların, sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.



Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı.

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