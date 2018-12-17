Türkiye, Fırat'ın doğusuna yöneldi. PKK/YPG'li hainler ile onları besleyen ülkeler panikledi. ABD askerleri Rasulayn, Ayn el Arap ve Telabyad'daki 6 gözlem noktasından çekildi.
Sınırda tünel kazmaya başlayan teröristler ise şoka girdi. Canlarını kurtarmak için her yeri yakmaya karar verdi. Bölgeye kamyonlar dolusu eski lastik getirdi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesi'nde, PKK/PYD'li teröristler, Türkiye'nin olası hava harekatına karşı hazırlık yaptı.
6 NOKTADAN ÇEKİLDİ
Önceki gün kaçmak için çukur ve delikler kazan teröristler brandalarla da İHA'lardan kurtulmaya çalışmıştı. Teröristler dün ise Suriye'nin Haseke ili ve çevre ilçelerinden toplanan araç lastikleri, kamyonlarla Rasulayn'a getirdi. İlçedeki depoya konulan lastiklerin, Türkiye'nin Rasulayn'a olası hava harekatını başlatmasıyla teröristlerce yakılarak, görüşün engellenmesi için kullanılacağı belirtildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesinin ardından ABD askerlerinin Telabyad, Ayn El Arap ve Resulayn'da bulunan 6 gözlem noktasından Rakka'ya çekildiği bildirildi.
ABD'li askerler Telabyad, Ayn el Arab ve Rasulayn'dan Rakka'ya gitmeye başladı.
YAKMAK İÇİN ARABA TEKERLEĞİ DEPOLADILAR
Terör örgütü, hava bombardımanı sırasında yakarak görüşü engellemek için araç lastiği topladı.
GİZLENMEK İÇİN TÜNEL KAZDILAR
Sahipsiz kalan PKK'lı hainler, büyük korkuya kapıldı. Gizlenmek için tünel kazmaya başladı.
GÖZLEM NOKTALARINI BOŞALTTILAR
Ankara'nın sert uyarısı üzerine ABD askerleri sınırımızdaki gözlem noktalarını boşalttı.
Sınırda tünel kazmaya başlayan teröristler ise şoka girdi. Canlarını kurtarmak için her yeri yakmaya karar verdi. Bölgeye kamyonlar dolusu eski lastik getirdi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn İlçesi'nde, PKK/PYD'li teröristler, Türkiye'nin olası hava harekatına karşı hazırlık yaptı.
6 NOKTADAN ÇEKİLDİ
Önceki gün kaçmak için çukur ve delikler kazan teröristler brandalarla da İHA'lardan kurtulmaya çalışmıştı. Teröristler dün ise Suriye'nin Haseke ili ve çevre ilçelerinden toplanan araç lastikleri, kamyonlarla Rasulayn'a getirdi. İlçedeki depoya konulan lastiklerin, Türkiye'nin Rasulayn'a olası hava harekatını başlatmasıyla teröristlerce yakılarak, görüşün engellenmesi için kullanılacağı belirtildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesinin ardından ABD askerlerinin Telabyad, Ayn El Arap ve Resulayn'da bulunan 6 gözlem noktasından Rakka'ya çekildiği bildirildi.
ABD'li askerler Telabyad, Ayn el Arab ve Rasulayn'dan Rakka'ya gitmeye başladı.
YAKMAK İÇİN ARABA TEKERLEĞİ DEPOLADILAR
Terör örgütü, hava bombardımanı sırasında yakarak görüşü engellemek için araç lastiği topladı.
GİZLENMEK İÇİN TÜNEL KAZDILAR
Sahipsiz kalan PKK'lı hainler, büyük korkuya kapıldı. Gizlenmek için tünel kazmaya başladı.
GÖZLEM NOKTALARINI BOŞALTTILAR
Ankara'nın sert uyarısı üzerine ABD askerleri sınırımızdaki gözlem noktalarını boşalttı.
kalan karakter 1000
dur nereye gidiyorsunuz o çukurlara sizi gömeceğiz
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