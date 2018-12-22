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  • Son Güncelleme: 22.12.2018 20:00

Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Başkan Erdoğan ile Devlet Başkanı Abbas, bu akşam telefonda görüştü. Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini ’e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı ile Devlet Başkanı , telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini 'e taşıma kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisi de yaptı.

Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

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