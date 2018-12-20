Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.5 büyüyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre altında saat 11.40'ta gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedilidi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.