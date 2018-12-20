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  • 20.12.2018 12:04

Tercan'da deprem! Kandilli'den Deprem açıklaması

Kandilli'den yapılan açıklamasına göre, 'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Erzincan'da deprem

... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı bilgiye göre, merkez üssü 'ın Tercan ilçesinde 3.5 büyüyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5 kilometre altında saat 11.40'ta gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedilidi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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