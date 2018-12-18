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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 17:53

Ayn El Arab'daki tünel ve hendekler havadan görüntülendi

Türkiye'nin a hazırlandığı Ayn El Arab'daki tüneller drone kamera ile havadan çekildi.

Terör örgütü 'nın kolu YPG, en iyi yaptığı iş olan tünel kazmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yapılacağını açıklamasının ardından teröristler, tünel ve hendek kazmaya başladı. Önümüzdeki günlerde 'nın yapacağı operasyonla birlikte teröristlere mezar olacak olan hendekler havadan böyle görüntülendi.

METRELERCE TÜNEL VE HENDEK

Örgüt, ilerleyen günlerde TSK'nın yapacağı operasyon öncesinde her zamanki gibi köstebek gibi davranmaya başladı.

YPG'nin Ayn El Arab'da kazdığı metrelerce tünel ve hendek drone ile havadan görüntülendi.

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