Ayn El Arab'daki tünel ve hendekler havadan görüntülendi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, en iyi yaptığı iş olan tünel kazmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından teröristler, tünel ve hendek kazmaya başladı. Önümüzdeki günlerde TSK'nın yapacağı operasyonla birlikte teröristlere mezar olacak olan hendekler havadan böyle görüntülendi.





METRELERCE TÜNEL VE HENDEK

Örgüt, ilerleyen günlerde TSK'nın yapacağı operasyon öncesinde her zamanki gibi köstebek gibi davranmaya başladı.

YPG'nin Ayn El Arab'da kazdığı metrelerce tünel ve hendek drone ile havadan görüntülendi.