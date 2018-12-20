Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İran İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Hedefimiz İran ile ikili ekonomik ilişkilerimizi siyasi ilişkilerimizle aynı seviyeye çıkarmatır. İkili ticari hacmimizi 30 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Maalesef bu şu anki rakamlar hedeflediğimiz seviyenin oldukça altında kaldı.







Cumhurbaşkanının bu ziyaretinin tercihli ticaret anlaşması konusunda dönüm noktası olduğunu düşünüyorum.

Korumacı refleksleri geride bırakmamız, ticaretin mantığına uygun şekilde süreci yürütmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde ikili ticaretimizde hedeflediğimiz seviyeleri yakalayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretinin tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini düşünüyorum.





"TALİMATLARIMIZI VERDİK, BUGÜN YARIN BİTİRİN"

Bugün gerek sayın Vaizi'ye gerekse sayın Albayrak'a talimatımızı verdik. Ve Ruhsar hanımla birlikte çalışmalarını yapmalarını istedik. Artık bunu bugün yarın bitirin dedik. Bunu artık haftalara yayarsak bu iş çok ağır gidiyor demektir. Bu işi hızlandırmamız lazım. Ve bu konuda bence buradan ayrılmadan ben değerli kardeşime bu talimatı yenilememizin gereğini ifade etmek istiyorum.

ABD'nin İran'a yönelik olarak uygulamaya koyduğu yaptırımlardır. ABD'nin yaptırım kararının bizi hedefimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz. Yaptırımlara karşı çıktığımızı, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini her platformda açıkça ifade ediyorum.

Tek taraflı atılan bu adımın uluslararası işbirliğine ve güven ortamına zarar vereceğini muhataplarımıza söylüyoruz. İnsanlık barışa muhtaç, savaşa değil.





Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiç kimsenin İran ile ticari ilişkilerimizi sonlandıracağını düşünmemesi gerektiğini tekrarlamak istiyorum.

Yaptırımların özellikle bankacılık sisteminden kaynaklanan bazı belirsizliklere yol açtığının farkındayız. Her şeye rağmen bu sorunların çözüme kavuşabileceğine inanıyoruz. Bu konuda karşılıklı dayanışma çerçevesinde birlikte çalışma ve bir yol haritası oluşturma konusunda mutabık kaldık.

Çalışmalarımızın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza ve fırsata çevireceğimize inancım tamdır.



