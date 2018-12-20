Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada dün meydana gelen olayda, Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Yener tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Yener'i yakaladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen İbrahim Yener ifadesinin ardından savcılığa sevkedilecek.
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