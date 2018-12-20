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  • Son Güncelleme: 20.12.2018 17:28

: ’ta apartman görevlisini öldüren fitness hocası yakalandı!

’ta apartman görevlisi ’nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Y., Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Kadının boğazını kesmişti... Böyle yakalandı!

Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada dün meydana gelen olayda, (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Yener'i yakaladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen İbrahim Yener ifadesinin ardından savcılığa sevkedilecek.

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