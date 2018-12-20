Yerel seçimlerine kısa bir süre kala CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İNCE'NİN YOLUNDAN GİDİYOR

Ekrem İmamoğlu adaylığının kesinleşmesinin ardından seçim çalışmalarına da başladı.





İlk önce Anıtkabir'i ziyaret eden İmamoğlu, Muharrem İnce'nin yolundan giderek bugün de annesiyle birlikte çekilmiş olan videosunu takipçileriyle paylaştı.





"ONU KORUYUN"

İmamoğlu'nun annesiyle sohbet konusu ise yaş oldu. İmamoğlu'nun annesi, "Benim oğlum daha küçük, onu koruyun" ifadelerini kullandı.







SIRADA DUA VE CUMA POZU VAR

İmamoğlu'nun bu görüntülerini sosyal medyada eleştiren vatandaşlar, "Tıpkı Muharrem İnce gibi sırada cuma ve dua pozları var" ifadelerini kullandı.

