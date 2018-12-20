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  • 20.12.2018 18:55

'li İmamoğlu'ndan "Benim annem de başörtülü" reklamı

'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , adaylığının açıklanmasının ardından hesabından annesiyle ilgili videosunu paylaştı.

İmamoğlu'ndan Benim annem de başörtülü reklamı

Yerel seçimlerine kısa bir süre kala 'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu.

İNCE'NİN YOLUNDAN GİDİYOR
Ekrem İmamoğlu adaylığının kesinleşmesinin ardından seçim çalışmalarına da başladı.

İlk önce Anıtkabir'i ziyaret eden İmamoğlu, 'nin yolundan giderek bugün de annesiyle birlikte çekilmiş olan videosunu takipçileriyle paylaştı.

"ONU KORUYUN"
İmamoğlu'nun annesiyle sohbet konusu ise yaş oldu. İmamoğlu'nun annesi, "Benim oğlum daha küçük, onu koruyun" ifadelerini kullandı.



SIRADA DUA VE CUMA POZU VAR
İmamoğlu'nun bu görüntülerini da eleştiren vatandaşlar, "Tıpkı Muharrem İnce gibi sırada ve pozları var" ifadelerini kullandı.

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