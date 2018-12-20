Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Başkan Erdoğan, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların arttığı bu dönemde İran'ın yanında olmaya kararlıyız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"30 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

4 Ekim 2017'de İran'ı ziyaret etmiş, 4. Konsey toplantısını İranlı kardeşlerimin ev sahipliğinde gerçekleştirmiştik. İran'ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde bu ziyaretin farklı bir önem taşıdığını düşünüyorum.

Değerli kardeşim Ruhani ikili ilişkilerimizi ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2017'de 11 milyar dolar, 2018 Ekim itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 30 milyar hedefine ulaşmak için çok daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

"ATACAĞIMIZ ÖNEMLİ ADIMLAR VAR"

Son dönemde ilgili güvenlik kurumlarımız arasında temasların artmasından da memnunuz.

Ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmanın sona erdirilmesi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceğimiz çok önemli adımlar vardır.

Bu işbirliğinin müspet sonuçlarını Rusya Federasyonunun katılımıyla oluşturulan Astana sürecinde başlatmış bulunuyoruz.

"ABD YAPTIRIMLARINA KARŞI İRAN'IN YANINDAYIZ"

İran'ın plan kapsamındaki taahhütlerini, yerine getirdiği Uluslararası atom Ajansı tarafından teyit edilmişti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararını bölge güvenliğini tehlikeye attığını bir kez daha vurgulamak isterim.

Bu dönemde kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.

RUHANİ'NİN AÇIKLAMASI



İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklamalarından satırbaşları:

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin kalkınması için iyi bir toplantı yaptık. İki ülkenin arasındaki işbirliği konuları, bölgesel, uluslararası konuları ele aldık, olumlu konular konuştuk.

İki ülke ilişkilerinin temeli, ortak çıkarlar, barış, kalkınma ve bölgenin kalkınması üzerine kurulmuştur. Hiçbir üçüncü ülke bu komşuluk, kardeşlik ve samimi ilişkimizi bozamaz.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

ABD'nin uyguladığı tek taraflı, zalimce ambargoların karşısındaki kesin ve açık tutumları karşısında teşekkür ediyorum.

ABD'nin İran aleyhine uyguladığı bu eylem terörist bir eylemdir, çünkü diğer ülkeleri korkutuyor.

Dünyada birkaç ülke Amerika düşüncesine katıldılar. Uluslararası hukuku ayak altına aldılar.

Zorbalık dönemi dünyada bitmiştir diye inanıyoruz.

Bugün yüksek düzeyli stratejik toplantımız bu doğrultudaydı. Bankacılık, ticaret, sanayi, gümrük, enerji alanındaki işbirliğimizi devam ettirelim.

Bu ilişkiler bütün dünyanın küresel ticaret lehine faydası olacaktır. Problem olan bütün alanlarda bugün onların giderilmesi için karar aldık

Bazı hususlar vardı, bazı şirketlerin yaşadığı problemler vardı. İki taraf karar aldık, yardımcı olalım diye.

"SURİYE KONUSUNDA TÜRKİYE İLE AYNI FİKİRDEYİZ"

Gelecekte Rusya, İran, Türkiye toplantısı Rusya'da olacak. Suriye'nin toprak bütünlüğüne herkes tarafından saygı duyulmalı. Bu konuda iki ülke tamamen aynı fikirdeyiz

Yemen halkı ile ilgili beraber karar aldık. Yemen'de barışın sağlanması için yardımcı olalım, halka yapılacak insani yardımlar için istişare edelim diye...