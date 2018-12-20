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Başkan Erdoğan: Yeni Akif’lere ihtiyaç var

Başkan Erdoğan, töreninde konuştu: ’nin yeni Akif’lere, Tahir’lere ihtiyacı var. Yeni ’ler yetiştirmeden özgürlüğümüzü koruyamayız...

Yeni Akif’lere ihtiyaç var
Başkan Erdoğan töreninde çok önemli açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın sözleri: Bize göre kültür tıpkı toprak gibi tıpkı bayrak gibi tıpkı para gibi bir milletin bağımsızlığının sembollerinden biridir. Sadece varisine vefa ödülü vereceğimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un fikir mirası bile bize yol açacak zenginliktedir. Devlet olarak merhum Akif'in mirasına sahip çıkmak için önemli bir adım atıyoruz. Mısır Apartmanı'nın dördüncü katındaki daireyi kamulaştırdık ve bu evi Müze Evi'ne çeviriyoruz. 'nin yeni Akif'lere, Tanpınar'lara, 'lara, 'lere, Dede Efendiler, Itri'ler, 'lara ihtiyacı var. Yeni 'ler yetiştirmeden özgürlüğümüzü koruyamayız. Mimar Sinan gibi kendi alanında asırlar süren ekoller oluşturacak mimarlar yetiştirmeliyiz. Kültür ve sanat tabiatı gereği sivildir. Türkiye bir yandan geçmişteki değerlerine sahip çıkarken bir yandan da genç kültür ve sanat insanları yetiştirecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan; İzzet Keribar, Erol Sayan, Türker İnanoğlu, Mehmet İpşirli ve şair Mehmet Akif Ersoy adına torunu Selma Argon Ersoy'a ödüllerini takdim etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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