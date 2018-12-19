Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan açıklamasında "İstiklal marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'ye döndükten sonra kaldığı istiklal caddesinden Mısır Apartmanı 4. katındaki evini kamulaştırdık. Evini müze haline getiriyoruz. Türkiye'nin yeni Mehmet Akiflere Kemal Tahirlere ihtiyacı bulunuyor" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Eğitim ve kültür sanat politikalarında arzu ettiğimiz mesafeyi kaydedemedik.Kültür sanat alanında yeni ve büyük adımları hep birlikte atacağız. Türkiye'nin son bir asrı siyasi ve sosyal alanlar yanında Kültür ve Sanat alanında da büyük kırılmalar yaşanan dönemi ifade ediyor. Bize göre kültür, tıpkı bayrak, ordu, para gibidir. Bir milletin bağımsızlığının sembolü gibidir.

BİZE DÜŞEN GÖREV...

Bize göre kültür tıpkı toprak gibi tıpkı bayrak gibi tıpkı para gibi bir milletin bağımsızlığım sembollerinden biridir.Günümüzde kültür endüstrisi öyle bir yere geldi ki dünyada tesir etmediği yer kalmadı.Türkiye maalesef eğitim ve kültür sanat politikalarında arzu ettiğimiz mesafeyi kaydedememiştir.Devlete düşen görev bireylerin bu gayreti ortaya koyabilecekleri iklimi tesis etmektir.Dilimiz öylesine büyük bir değişme uğramıştır ki dedeler torunlarının anlayamaz hale gelmiştir. Giyim kuşamdan her alana karşı bu durumlara şahit oluyoruz. Atalar yitik kaybedildiği yerde aranır derler. Bize düşen görev medeniyetimizin üç tasavvurunun kendi tarihimizde kendi geçmişimizde aramak yeniden yorumlamak ve geleceğe uyarlamaktır.

MEHMET AKİF ERSOY'UN EVİ MÜZE OLUYOR

İstiklal Marşı, Çanakkale şiiri, Mehmet Akif'in ismini tarihe altın harflerle yazmıştır. Akif'in bize sunduğu ışığı yeteri kadar değerlendirebildiğimizde onun aziz hatırasını ancak yad etmiş olabiliriz.İstiklal marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'ye döndükten sonra kaldığı istiklal caddesinden Mısır Apartmanı 4. katındaki evini kamulaştırdık. Evini müze haline getiriyoruz.



Türkiye'nin yeni Akif'lere, Tanpınar'lara, Arif Nihat Asya'lara, Kemal Tahir'lere, Dede Efendiler, Itri'ler, Neşet Ertaş'lara ihtiyacı var. Yeni Aşık Veyseller yetiştirmeden özgürlüğümüzü koruyamayız. Mimar Sinan gibi kendi alanında asırlar süren ekoller oluşturacak mimarlar yetiştirmeliyiz. Ömrüne 800 e yakın bir proje sığdıran bir isim Sinan. Ve bunlar da öyle kaçak yapılar falan değil...