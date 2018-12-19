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  • 19.12.2018 11:09
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 11:28

15 kişilik Suudi timinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Anadolu Ajansı, yazarı Suudi gazeteci 'nın infazı için 'dan gelen 15 kişilik özel ekibin yurda ve İstanbul Başkonsolosluğu ile konuta giriş çıkışına dair yeni fotoğraflara ulaştı.



Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı planlı bir cinayetle ortadan kaldırmak için Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timinin farklı zamanlarda yurda girişleri, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ile konuta geliş ve çıkışları ile havalimanından ayrılışlarına ilişkin yeni fotoğraflara ulaşıldı.

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