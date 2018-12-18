CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı

CHP'nin yerel seçimde İstanbul adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşlara kendisini 'çok iş yapıyormuş' gibi gösterme çabasıyla giriştiği skandallara her geçen gün yenileri ekleniyor. 26 ay önce temelini atıp tek çivi çakmadığı cami projesine ikinci kez temel atma töreni düzenleyen İmamoğlu, kendinden önceki belediye başkanlarının projelerinin üstüne kondu.

Beylikdüzü Kültür ve Yaşam Vadisi de o projelerden biri. AK Partili eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı'nın başlattığı projenin büyük bölümünü de Orakçı'dan sonra belediye başkanı olan AK Partili Yusuf Uzun tamamladı. Göreve geldikten sonra projenin sadece kalan yüzde 5'lik kısmını yapan CHP'li İmamoğlu ise, projeyi 'yeni proje' diye makyajlayıp şov yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu'nun da katıldığı törenle 2017'de açılışı yapılan projenin tamamını kendi yapmış gibi sunan İmamoğlu, "10 yıllık özleme son verdik" diyerek şov yaptı. Kılıçdaroğlu da açılışta "İstanbullu nefes almak istiyorsa CHP'li belediyelerin olduğu ilçelere gider" diyerek projeyi öve öve bitiremedi ve "Bizim belediyemiz yaptı" diyerek kamuoyunu kandırdı.



YÜZDE 95'I YAPILMIŞTI

Oysa gerçek çok farklıydı. AK Partili belediye başkanları döneminde projenin yüzde 95'lik kısmı tamamlanmış ve yapılan törenle vatandaşların hizmetine sunulmuştu. 1 milyon 200 bin metrekarelik dev projenin bulunduğu arazinin tamamı satın alma ve trampa yöntemiyle Beylikdüzü Belediyesi'nin mülkiyetine geçirildi. Kamulaştırılan arazinin yüzde 90'ı şahıslardan alındı. İmar uygulaması planlara işlenen dev arazide, dere ıslahı, arıtma ve alt yapı çalışmaları yapılarak yürüyüş parkurları, parklar ve yeşil alanlar ortaya çıkarıldı. Beylikdüzü'ne nefes aldıran projede araziye toplam 20 bin ağaç dikildi. Bosna Hersek'in efsane lideri Aliyya İzzetbegoviç adına bir de park yapıldı. Açılışa merhum İzzetbegoviç'in dava arkadaşları ve AK Partili milletvekilleri de katıldı. Parkta konserler, festivaller düzenlendi.



BORÇ 500 MİLYON TL

Öte yandan CHP'li İmamoğlu'nun projenin yüzde 5'lik bölümü için 50 milyon TL harcadığı belirtilirken, yapılan iş için çok fazla bedel ödendiği öne sürülüyor. 150 milyon lira borçla teslim aldığı Beylikdüzü Belediyesi'nin şu an borcu ise 500 milyon TL'ye ulaşmış durumda. Belediyede çalışanların maaşı ise bankalardan alınan kredilerle ödeniyor.



CAMİYE İKİ KEZ TEMEL ATTI

İmamoğlu, ilk temel atma töreninde "18 ayda bitireceğim" sözünü verdiği ancak 26 ayda tek çivi çakmadığı Megakent Camisi projesi için ikinci kez temel atma töreni yapmış, SABAH bu gelişmeyi "Hizmet sıfır, şov şahane" başlığıyla okuyucuya duyurmuştu.



İSTANBUL ADAYLIĞI MYK'DAN GEÇTİ

CHP'nin yerel seçimde muhtemel İstanbul adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı dünkü MYK'da görüşüldü. İmamoğlu'nun adaylığına kuruldaki hiçbir üye itiraz etmedi. Gözler bugün yapılacak Parti Meclisi'ne (PM) çevrildi.