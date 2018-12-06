CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir adayı yapmayı planladığı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'nde imza attığı skandallar pes dedirtti. 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in adının ilçedeki bir caddeye verilmesine "İsim enflasyonu olur" diye karşı çıkan İmamoğlu, Kıbrıs Türkleri için ölüm fermanı yayınlayan Rum Başpiskopos Makarios'un heykelini dikti. Hakkında milyonlarca liralık imar yolsuzlukları gerçekleştirdiği iddiasıyla soruşturma açılan İmamoğlu, FETÖ'nün firari belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a da danışmanlık ücreti adı altında 1 milyon 754 bin lira para aktardı. İşte İmamoğlu hakkındaki çarpıcı iddialar...

HALİSDEMİR'E RET

İmamoğlu, 15 Temmuz işgal girişiminin önlenmesinde büyük payı olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine 'isim enflasyonu' olur dedi, teklifi komisyona dahi göndermedi. Volkan Konak'ın "Mimoza Sokağı" teklifini ise kabul etti.

MAKARİOS'A EVET

Yaşam Vadisi olarak adlandırılan parkın tam ortasına "Türk Ordusu Kıbrıs'a geldiğinde kurtaracak tek bir Türk bile bulamayacaktır" diyen Rum Başpiskopos Makarios'un heykelini yaptırdı.

DANIŞMANA KIYAK

Hukuk danışmanı ve aynı zamanda da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan Taşkın Özer'in kardeşi Seçkin Özer'e dört yılda 100'e yakın konser organizasyonu yaptırdı. Milyonlarca liralık rant iddiası ortalığı karıştırdı.

ŞEHİTLERE UMURSAMADI

Tendürek dağında çıkan çatışmada çok sayıda asker şehit oldu, İmamaoğlu belediye konserlerini iptal etmeyip, eğlenmeye devam etti.

KARAKOL BASTI

Adamlarıyla birlikte Gürpınar Karakolunu basıp polise hakaretler yağdırdı. Adamlarının polislere 'Satılmış köpekler' dediği ve düelloya davet ettiği iddia edildi.

FETÖ İMAMINA PARA

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşması imzaladı. Hakkında İçişleri Bakanlığı'nca, imar planına aykırı davranmak, usulsüz karar almak ve gasp suçları kapsamında soruşturma izni verildi. Verilen iznin ardından İmamoğlu hakkında "FETÖ üyeliği" kapsamında müfettişlerce inceleme başlatıldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Erkan Karaarslan ile alakasının olmadığını iddia eden Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarında ise bu kişi ile arkadaş olduğu ve birlikte görüntüleri bulunan paylaşımlar tespit edildi.

USULSÜZ SATIŞLAR

İmamoğlu, belediye başkanı seçilir seçilmez kamuoyunda '100 Dönüm Arazi' olarak bilinen arsanın satış yetkisini aldı. Mülkiyeti Beylikdüzü Belediyesi'ne ait diğer taşınmazlar bir bir satışa çıkarıldı.