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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 11:50

partisinden mi utanıyor? Mesajında 'nin ismini geçirmedi

'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı , sabah saatlerinde cep telefonlarına "Günaydın" mesajı attı. CHP isminin geçirilmediği mesajın sonunda yer alan "Ekrem İmamoğlu kimdir" kısmı ise dikkat çekti.

İmamoğlu partisinden mi utanıyor?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi (), Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı 'nu gösterdi.

CHP'LİLER TEPKİLİ

'nun, yerine daha az bilinen bir ismi aday göstermesi ise partililerin tepkisine neden oldu.

İMAMOĞLU'NU SMS İLE TANITMA ÇABASI

Dün akşam saatlerinde adı İstanbul için kesinleşen Ekrem İmamoğlu, 20 milyonluk mega kentte bilinirliği düşük bir isim.

Bunun farkına varan CHP ve İmamoğlu ekibi de hemen çalışmalara başlamış olacak ki İstanbullulara bu sabah attığı mesajda, "Günaydın İstanbul" ifadesinin sonunda "Ekrem İmamoğlu kimdir" haberine ait linkin yer aldığı görüldü. Mesajda CHP isminin geçirilmemesi ise "Partisinin isminden mi utanıyor?" sorusunun sorulmasına neden oldu.

İşte o mesaj;

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