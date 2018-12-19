MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur ittifakı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Çarşamba günkü görüşme sağlıklı bir zeminde gerçekleşti." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI'NIN HER TÜRLÜ TASARRUFUNA SAYGILIYIZ"

Ankara'da bir grup gazeteci ile bir araya gelen Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Liderler kısa sürede tekrar görüşebilir" açıklamasını da değerlendirdi.

Bahçeli, ''Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" ifadelerini kullandı.