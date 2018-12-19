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  • 19.12.2018 11:58
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 12:12

Son dakika: 'den açıklaması

ile ilgili açıklama yapan Lideri , "Liderler seviyesinde yeni bir görüşme ihtyacı yok. Erdoğan'ın uzlaşı için her tasarrufuna saygılıyız." dedi.

Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

Genel Başkanı Devlet , ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Çarşamba günkü görüşme sağlıklı bir zeminde gerçekleşti." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI'NIN HER TÜRLÜ TASARRUFUNA SAYGILIYIZ"

Ankara'da bir grup gazeteci ile bir araya gelen Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Liderler kısa sürede tekrar görüşebilir" açıklamasını da değerlendirdi.

Bahçeli, ''Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" ifadelerini kullandı.

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