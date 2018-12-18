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  • Son Güncelleme: 18.12.2018 10:52

'Çığlıkçı Hoca'ya bir şok daha!

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık atan öğretmen nın gündemine oturmuştu. Öğretim görevlisi , Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak hakkında çıkan ve çığlığının yer aldığı videolarla ilgili erişimin engellenmesi kararı verilmesi talebinde bulundu. Atan’ın talebi mahkeme tarafından reddedildi.

'Çığlıkçı Hoca'ya bir şok daha!

Trafik cezası kesilince sinir krizi geçirip dakikalarca çığlık atan öğretmen nın gündemine oturmuştu. 'da gerçekleşen olayda; aracını cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan kullanan bir üniversitenin öğretim görevlisi trafik polisine yakalanınca sinir krizi geçirdi. Çığlık çığlığa bağıran kadına toplam 578 lira para cezası kesildi. Ayrıca Atan'ın otomobili de trafikten men edildi.

CEZA YAZILINCA ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Polis kayıtlarına göre olay, 1 Kasım Perşembe günü İstanbul Fatih Balat Sahili'nde yaşandı. Bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Atan, cep telefonunla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

OTOMOBİL MUAYENESİZ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin kendisine ceza yazdığını görünce sinir krizleri geçiren öğretim görevlisi dakikalarca çığlık attı. Özlem Atan polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu video gerek haber sitelerinde gerekse de sosyal medyada yayınlanarak günlerce konuşuldu.

ERİŞİM ENGELİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Öğretim görevlisi Özlem Atan sosyal medya ve haber sitelerinde hakkında çıkan in kaldırılması için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçede Özlem Atan'ın daha önceden çekilmiş olan video kaydının aylar sonra yayılmaya başlamasının kasıtlı olduğuna dikkat çekilirken haber sitelerinde konuya ilişkin çıkan haberlerin erişime engel getirilmesi talep edildi. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği talep dilekçesinde yer alan yayın içeriğinin haber niteliği taşıdığını ifade ederek erişime engel talebini reddetti.

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