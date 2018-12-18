Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bakan Akar'dan açıklama geldi

TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi görüşmelerinde, tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Akar, 'tek tip' olarak adlandırılan yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların, ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde devam ettiğini söyledi.



Bakan Akar, tek tip askerliğin ne zaman getirileceğine ilişkin şu bilgileri verdi...