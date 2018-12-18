Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.12.2018 11:45
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 12:09

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bakan Akar'dan açıklama geldi

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika açıklaması geldi. TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlikle ilgili konuştu. Peki tek tip askerlik ne zaman gelecek? İşte tek tip askerlikle ilgili gelişmeler....

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji, Milli Savunma ile Dışişleri bakanlıklarının 2019 yılı bütçesi görüşmelerinde, tek tip askerlik çalışmalarıyla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Akar, 'tek tip' olarak adlandırılan yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların, ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde devam ettiğini söyledi.

Bakan Akar, tek tip askerliğin ne zaman getirileceğine ilişkin şu bilgileri verdi...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriYeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi! Bakan Akar'dan açıklama geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar