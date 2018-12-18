Kızılay- Batıkent hattında çalışan metronun önüne atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi İstasyonu'ndan meydana geldi. Bir süre istasyonda bekleyen Ömer A., gelen Kızılay- Batıkent arasında sefer yapan metronun önüne atladı. Diğer yolcuların ihbarı üzerine istasyona polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ömer A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Metronun altından çıkarılan Ömer A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay nedeniyle bir süre duran Batıkent yönündeki metro seferleri, çalışmaların ardından yeniden başladı.

Ömer A.'nın intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.