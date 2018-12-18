Muhittin Böcek kimdir? CHP Antalya Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek kaç yaşında?

CHP PM'de Antalya adayı Muhittin Böcek teklifi kabul edildi. CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek kaç yaşında? İşte Muhittin Böcek hakkında merak edilenler...

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Böcek, önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitimi aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi'nin Merkez İlçe Başkanlığı yaptı.

18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi'nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu ve aynı göreve tekrar seçildi. Siyaset hayatı süresince dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu.