Mansur Yavaş kimdir? CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş oldu. Peki, Mansur Yavaş kimdir? İşte Mansur Yavaş hakkında merak edilenler...

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş, 1955 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamladı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde mezun oldu. Askerlik sonrası Beypazarı'nda 13 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı.

1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyesi olan Yavaş, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi. 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olarak Beypazarı Belediye Başkanı seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılmış olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu ancak kazanamadı.

Partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme geldi. 21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği kabul edildi. Ardından 2014 yerel seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı ve parti meclisi toplantısında da aday oldu. 2014 yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu ancak kazanamadı. 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa etti. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.