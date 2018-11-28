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  • 28.11.2018 13:52
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 13:54

'da trafik cezası kesilen kadının çığlıkları yı salladı

'da çekilen bu görüntüler yı salladı.nın ve denetimlerinin arttırılması sonrası, hatalı sürücülere ceza yağıyor. İstanbul'da trafik cezası kesilen bir öğretmenin çığlıkları sosyal medyayı salladı. İşte trafik cezası kesilen kadının sosyal medyayı sallayan çığlıkları.

'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın, ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçti. Ceza kesilmesini engellemek çığlık atan kadına bir vatandaş, "Lan bağırma hanımefendi" diye tepki gösterdi.

CEZALAR YAĞDI

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının azaltılması, kazalarda yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla yurt genelinde trafik denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan sürücülere ceza yağdı.

EHLİYETSİZ ÖĞRETMENİN ÇIĞLIKLARI

Son olarak polis denetiminde ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir öğretmene ceza kesildi. Ceza kesilmesini engellemek için çığlık atan kadına bir vatandaş, "Lan bağırma hanımefendi" diye tepki gösterdi.

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