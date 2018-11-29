Balat Sahili'ndeki denetimlerde ehliyetsiz olduğu tespit edilen Özlem Atan Tarlacı isimli bir öğretmen in aracı trafikten men edilirken, para cezası kesildi. Ceza kesilmesini engellemek için çığlık atan kadına polislerden biri, "Lan bağırma hanımefendi" diye tepki gösterdi.Olayın ardından, Tarlacı açıklamalarda bulunarak, toplantıya yetişmeye çalıştığını ve polislerin ceza kesmesiyle sinir krizi geçirdiğini söyledi.

Çığlık atan öğretmenin öğrencisi olduğunu ifade eden kişi, öğretmenin açıklamalarını paylaştı:

"ÖNEMLİ BİR TOPLANTIYA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORDUM"

"Özlem Hoca, konuşmamızda olayı şu şekilde anlattı: 'Üniversitede gerçekleşen önemli bir toplantıya yetişmek üzere aracımı sürüyordum, bu esnada trafik polisi durmamı istedi, ehliyet ve ruhsatı kendilerine verdiğimde ehliyetimin kırık olduğunu öne sürerek bu ehliyeti kabul etmeyeceklerini bildirdiler.

KIRIK EHLİYETİ KABUL EDİLMEDİ

Kendilerine ehliyetimin olduğunu ve ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza veremeyeceklerini söyledim, önemli bir toplantıya yetişmek durumunda olduğumu belirttim, kendileri bana herhangi bir şey söylemeden uzun bir süre beklettiler.

"BENİM SİZİN GİBİ BİR ÇOK POLİS ÖĞRENCİM VAR" DEDİM

Kendimi tanıtarak sizin gibi bir çok polis öğrencim var bana saygıda kusur etmezler, ben sizleri onlardan ayırmıyorum dedim, o sırada polis bana ne öğretmensen, hocaysan, dedi ve ehliyetim olmasına rağmen ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza kesti.

"BEN MEMURUM DEDİM, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

Uzlaşmacı bir tavırla memur olduğumu sabit bir gelire sahip olduğumu bu cezanın hem ağır hem de lüzumsuz olduğunu söyledim diğer polis cebinden çıkardığı telefonla beni videoya kaydetmeye başlayınca sinir krizi geçirdim.

"HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Ben de polis memurlarının ve polis arabasının fotoğraflarını çektim, toplantıya gitmek üzere yola koyuldum aradan 1 ay geçtikten sonra video görüntülerinin basına servis edildiğini üzülerek öğrendim, hukuki olarak sürecin takipçisi olacağım.' "



