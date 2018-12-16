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Kaçacak delik arıyorlar

operasyon için Fırat’ın doğusuna gözünü dikti. Teröristler siperlere indi. ’lardan çarşaflarla korunacağını sanan ’liler kaçmak için hendek kazmaya başladı.

Kaçacak delik arıyorlar
Fırat'ın doğusundaki terör örgütü / 'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel ve hendek kazmaya başladı. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezinde iş makineleri ve kazma, kürekle hendek kazan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı ve SİHA'ların görüşünü engellemek için hendeklerin üzerini zaman zaman brandalarla kapatıyor. Şehir içi çatışmalar için hazırlık yaptığı öğrenilen teröristlerin ilçe merkezinin çeşitli noktalarında bubi tuzakları kurduğu ve halkın üzerinde baskı kurarak kendilerine katılmaya zorladıkları iddia ediliyor.



KAZDIKLARI ÇUKURLARI MEZAR EDECEĞiZ
'deki toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı , Fırat'ın doğusuna yapılacak olan harekatla ilgili konuştu: büyüdükçe insanlarımızın hayalleri de büyüdü. Bay Kemal, bak terörle mücadelede neler yapıyoruz. 'a Karacak'a girdik mi girdik. Uçaklarımız oraları teröristlere mezar etti mi gurur duyman lazım. Kazdıkları o çukurları onlara mezar edeceğiz.



KUZEY IRAK'TA 20 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine dün öğlen saatlerinde düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara bölgesindeki hava harekatında ise 13 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi. Bölgelerde operasyonların devam ettiği bildirildi.

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