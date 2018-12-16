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'da gerçekleşen sında karakutu çözüldü

’da 9 kişinin hayatına mal olan tren sında karakutu incelendi. makinisti 118 kilometre hızla seyir halindeyken, kılavuz lokomotifi fark etti. Frene yüklendi. Kaza 92 kilometre hızla geldi.

Karakutu çözüldü
-Konya seferini yapan ile kılavuz lokomotifin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen da 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 86 vatandaş ise yaralandı. Soruşturma kapsamında her iki trenin karakutularına bakıldı. Ancak kılavuz lokomotifindeki karakutunun ağır hasara uğradığı belirlenirken, YHT'nin 8 nolu kabininde bulunduğu tespit edilen diğer karakutu incelendi. İlk belirlemelere göre içinde 206 yolcusu bulunduğu belirlenen YHT, Yenimahelle Marşandız İstasyonuna geldiğinde makinistler, aynı hattan karşıdan gelen kılavuz lokomotifi fark etti. Bu sırada YHT'nin hızının 118 kilometre olduğu belirlendi. Makinistlerin ani freniyle bu hız düşmeye başladı. Ancak iki tren arasındaki mesafe kısa olduğu için YHT'nin hızı 92 kilometreye kadar düşebildi. Bu sırada iki tren kafa kafaya çarpıştı. Kazada üç makinist dışında hayatını kaybedenlerin hepsinin de 1'inci ve 2'nci vagonda yer aldığı tespit edildi. Dosyaya yansıyan bir başka bilgiye göre ise kılavuz trenin doğru rayda olduğu, yolcu taşıyan YHT'nin ise yanlış rayda seyrettiği ortaya çıktı.



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