Katar'ın başkenti Doha'da bu sene 18'incisi düzenlenen Doha Forumu'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gelişmekte olan pazarlar üzerine düzenlenen bir oturuma katıldı. Programda dünya ekonomisinin son dönemlerdeki durumuna dair yorumlarda bulunan Albayrak, özelikle Türkiye'nin son birkaç yılda yüzleştiği başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere pek çok zorlukla nasıl başa çıktığını anlattı. Türkiye'nin yaşadığı son gelişmelerin sadece Türkiye için değil, gelişmekte olan pazarlar için de çok önemli olduğunu kaydeden Albayrak, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuna dikkat çekti. Albayrak, Türkiye'nin son zamanlarda karşılaştığı her türlü zorlukla başa çıkabildiğinin altını çizerek, "Darbe girişimi, diğer krizler ben de diyorum ki bunlar sizi öldürmüyorsa güçlendirir stratejisine uygun örnekler" dedi.
İŞBİRLİĞİ ALANLARI ELE ALINDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasser ve Maliye Bakanı Ali Sherif al-Emadi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Albayrak'ın 18. Doha Forumu'na katılmak için bulundukları Katar'da gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili iş birliği alanları ele alındı.
İŞBİRLİĞİ ALANLARI ELE ALINDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasser ve Maliye Bakanı Ali Sherif al-Emadi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Albayrak'ın 18. Doha Forumu'na katılmak için bulundukları Katar'da gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve ikili iş birliği alanları ele alındı.
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