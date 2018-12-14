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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 13:33

Başkan Erdoğan'ın operasyon mesajı sonrası PKK'yı korku sardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağı açıklamasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı'da teröristler hendek kazmaya başladı.

PKK'yı korku sardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna birkaç gün içerisinde operasyon yapılacağı açıklaması, terör örgütü YPG'de paniğe neden oldu.

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