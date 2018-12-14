Adana'da yürek dağlayan olay! Uyuşturucu bağımlısı gencin annesi...

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir uyuşturucu kullanan Burhan E. (27) uyuşturucu alamayınca krize girdi.
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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir uyuşturucu kullanan Burhan E. (27) uyuşturucu alamayınca krize girdi.
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