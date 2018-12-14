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  • Son Güncelleme: 14.12.2018 11:21

Adana'da yürek dağlayan olay! Uyuşturucu bağımlısı gencin annesi...

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir genç, anne ve babasını darp ettikten sonra evlerini yakmaya çalıştı. Uyuşturucu bağımlısı oğlundan artık bıktığını, uyuşturucu almak için para istediğini, vermedikleri zaman kendilerini darp ettiğini söyleyen annesi, "Yeter artık sağken ölü olduk. Yalvarıyorum bizi bu çocuktan kurtarsınlar onu tedavi etsinler ya da hapse atsınlar" diyerek gözyaşı döküp yardım istedi.

Uyuşturucu bağımlısı gencin annesi feryat etti!

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir uyuşturucu kullanan Burhan E. (27) uyuşturucu alamayınca krize girdi.

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