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  • 13.12.2018 11:55
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 12:29

, firari yöneticileri ile irtibatlı çıktı

'da, /'nin medya yapılanmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan tarihçi yazar 'in, savcılıktaki ifadesinde 9 yıldır örgütle irtibatını kestiğini öne sürmesine rağmen 3 yıl öncesine kadar örgütün sözde üst düzey yöneticileri olan ve firari olarak aranan mensupları ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Savcılık, FETÖ elebaşı Gülen'in danışmanlığının yanı sıra örgütün ve imamlığını yürüten ve İsrail'deki bağlantılarını sağlayan ile de iletişim halinde olduğu anlaşılan Talha Uğurluel'in 'e düzenlediği turlarda Tokak'tan destek almış olabileceğini değerlendiriyor.

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmada tutuklanan tarihçi yazar Talha Uğurluel'in, savcılıkta örgütle irtibatını kestiğini öne sürmesine rağmen aralarında örgütün yüksek istişare heyetindeki sözde Avrupa imamı Abdullah Aymaz, örgütün elebaşı Gülen'in danışmanlığının yanı sıra örgütün İsrail ve Ortadoğu imamlığı yürütüp İsrail'deki bağlantılarını sağlayan Harun Tokak'ın da aralarında bulunduğu firarı örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu belirtildi.

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