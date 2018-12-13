Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Z.K., evin içinde bulduğu babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Bu sırada iddiaya göre, tabanca ateş aldı, mermi Kerim Kırat'a isabet etti. Yaralanan Kırat, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Kırat, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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