dün Rize 'dengelen kahredenbir haberle sarsıldı.Rize'nin Derepazarilçesinde görev yapanpolis memuru İsmailHakkı Sarıcaoğlu,dün öğledensonra İl EmniyetMüdürlüğü'ne geldi.Personel görüş günükapsamında, görevyeri değişikliği içinEmniyet Müdürü AltuğVerdi ile görüşmekamacıyla binayageldi. Sarıcaoğlu, ceptelefonu ve beyliksilahını güvenliğeverdi. Ardındanda Altuğ Verdi 'ninmakamına girdi.Müdür Altuğ Verdi, Personel Şube MüdürüErcan Polat'ın da bulunduğu odada Sarıcaoğluile yaptığı görüşmede,Ancak personel müdürü bu yerdeğiştirmenin şimdilik mümkün olmadığını,Derepazar ilçesinin de merkeze çok yakınolduğunu bildirdi.İsmail Hakkı SarıcaoğluOdadan çıkan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, cep telefonu ve silahını aldıktan sonra aniden geri dönüp koşarak, yeniden odaya girdi. Önce Altuğ Verdi'ye, daha sonra da Personel Şube Müdürü Ercan Polat'a ateş etti. Bunun üzerine, dışarıda bekleyen Verdi'nin koruma polisi Yiğit Can Köksal da silahını çekerek odaya dalınca, iki polis arasında çatışma çıktı. Saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nu yaralamayı başaran Yiğit Can Köksal kendisi de yaralandı. Bu sırada silah seslerini duyan diğer polisler olaya müdahale ederek Sarıcaoğlu'nu yakalayıp etkisiz hale getirdi.Ağır yaralı olan Verdi, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen şehit oldu. Rize Valisi Kemal Çeber, "Bu kişi üniversite kazanmış. Aslında Derepazarı buraya çok yakın. Tabi planlama var. Uygun görülmemiş. Ben ona 'polis memuru' diyemiyorum.Bahsettiğim sıkıntısı dışında sessiz sakin biri olarak anlatılıyor" dedi.Altuğ Verdi, 1972'de İstanbul'da doğdu. 1989'da Polis Koleji'nden, 1993'te Polis Akademisi'nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak, Adana ve Mersin Emniyet Müdürlüğü, BM Kosova ve Haiti Barış Gücü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda değişik rütbelerde görev aldı. İstanbul Özel Hareket Şube Müdürü olarak görev yaptı. 19 Ağustos 2017'de Rize Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve bir kız babası olan Verdi, iyi derecede İngilizce biliyordu.

KARAKOLU FETÖ'DEN KORUMUŞTU

Şehit Emniyet Müdürü Verdi, 15 Temmuz gecesi, İstanbul'u ele geçirmek için tanklar ve askeri araçlarla sokaklarda kan döken FETÖ'cülerin karşısına çıktı. Çengelköy'de ana cadde üzerindeki polis karakolunu basmaya giden ve ateş açan FETÖ'cülere aynı şekilde karşılık verdi. Karakoldaki polisleri organize etti. Hainlerin karakolu işgal etmesini önledi. Emniyet teşkilatı tarafından tebrik edildi.

Başkanı Binali Yıldırım, Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Maalesef benim de yakın korumalığımı yapan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memurunun saldırması sonrası hayatın kaybetti. Yaralı görev arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum" dedi.kardeşiVolkan Verdi,sosyal medyahesabındanyürekleri yakanbir yazı paylaştı: Sana dar gelmeyecekmakberi kimler kazsın?Gömelim gel seni târîhe desem,sığmazsın. Ailemizin gözbebeğicanım abim Altuğ Verdi'nin tayinicennete çıktı. Allah'ım senişehitlik mertebesinde ağırlasın.