Türkiye, dün Rize'den gelen kahreden bir haberle sarsıldı. Rize'nin Derepazar ilçesinde görev yapan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, dün öğleden sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Personel görüş günü kapsamında, görev yeri değişikliği için Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek amacıyla binaya geldi. Sarıcaoğlu, cep telefonu ve beylik silahını güvenliğe verdi. Ardından da Altuğ Verdi'nin makamına girdi. Müdür Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın da bulunduğu odada Sarıcaoğlu ile yaptığı görüşmede, üniversiteyi kazandığını belirterek merkezde görev istedi. Ancak personel müdürü bu yer değiştirmenin şimdilik mümkün olmadığını, Derepazar ilçesinin de merkeze çok yakın olduğunu bildirdi.
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu
DÖNDÜ TEKRAR ODAYA DALDI
Odadan çıkan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, cep telefonu ve silahını aldıktan sonra aniden geri dönüp koşarak, yeniden odaya girdi. Önce Altuğ Verdi'ye, daha sonra da Personel Şube Müdürü Ercan Polat'a ateş etti. Bunun üzerine, dışarıda bekleyen Verdi'nin koruma polisi Yiğit Can Köksal da silahını çekerek odaya dalınca, iki polis arasında çatışma çıktı. Saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nu yaralamayı başaran Yiğit Can Köksal kendisi de yaralandı. Bu sırada silah seslerini duyan diğer polisler olaya müdahale ederek Sarıcaoğlu'nu yakalayıp etkisiz hale getirdi.
HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Ağır yaralı olan Verdi, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen şehit oldu. Rize Valisi Kemal Çeber, "Bu kişi üniversite kazanmış. Aslında Derepazarı buraya çok yakın. Tabi planlama var. Uygun görülmemiş. Ben ona 'polis memuru' diyemiyorum. O hainle ilgili araştırma yaptık. Bahsettiğim sıkıntısı dışında sessiz sakin biri olarak anlatılıyor" dedi.
ÇOK BAŞARILI BİR MÜDÜRDÜ
Altuğ Verdi, 1972'de İstanbul'da doğdu. 1989'da Polis Koleji'nden, 1993'te Polis Akademisi'nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak, Adana ve Mersin Emniyet Müdürlüğü, BM Kosova ve Haiti Barış Gücü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda değişik rütbelerde görev aldı. İstanbul Özel Hareket Şube Müdürü olarak görev yaptı. 19 Ağustos 2017'de Rize Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve bir kız babası olan Verdi, iyi derecede İngilizce biliyordu.
KARAKOLU FETÖ'DEN KORUMUŞTU
Başkanı Binali Yıldırım, Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Maalesef benim de yakın korumalığımı yapan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memurunun saldırması sonrası hayatın kaybetti. Yaralı görev arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum" dedi.
TAYİNİ CENNETE ÇIKTI
Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, sosyal medya hesabından yürekleri yakan bir yazı paylaştı: Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın. Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi'nin tayini cennete çıktı. Allah'ım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu
DÖNDÜ TEKRAR ODAYA DALDI
Odadan çıkan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, cep telefonu ve silahını aldıktan sonra aniden geri dönüp koşarak, yeniden odaya girdi. Önce Altuğ Verdi'ye, daha sonra da Personel Şube Müdürü Ercan Polat'a ateş etti. Bunun üzerine, dışarıda bekleyen Verdi'nin koruma polisi Yiğit Can Köksal da silahını çekerek odaya dalınca, iki polis arasında çatışma çıktı. Saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nu yaralamayı başaran Yiğit Can Köksal kendisi de yaralandı. Bu sırada silah seslerini duyan diğer polisler olaya müdahale ederek Sarıcaoğlu'nu yakalayıp etkisiz hale getirdi.
HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Ağır yaralı olan Verdi, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen şehit oldu. Rize Valisi Kemal Çeber, "Bu kişi üniversite kazanmış. Aslında Derepazarı buraya çok yakın. Tabi planlama var. Uygun görülmemiş. Ben ona 'polis memuru' diyemiyorum. O hainle ilgili araştırma yaptık. Bahsettiğim sıkıntısı dışında sessiz sakin biri olarak anlatılıyor" dedi.
ÇOK BAŞARILI BİR MÜDÜRDÜ
Altuğ Verdi, 1972'de İstanbul'da doğdu. 1989'da Polis Koleji'nden, 1993'te Polis Akademisi'nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak, Adana ve Mersin Emniyet Müdürlüğü, BM Kosova ve Haiti Barış Gücü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığı'nda değişik rütbelerde görev aldı. İstanbul Özel Hareket Şube Müdürü olarak görev yaptı. 19 Ağustos 2017'de Rize Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve bir kız babası olan Verdi, iyi derecede İngilizce biliyordu.
KARAKOLU FETÖ'DEN KORUMUŞTU
Şehit Emniyet Müdürü Verdi, 15 Temmuz gecesi, İstanbul'u ele geçirmek için tanklar ve askeri araçlarla sokaklarda kan döken FETÖ'cülerin karşısına çıktı. Çengelköy'de ana cadde üzerindeki polis karakolunu basmaya giden ve ateş açan FETÖ'cülere aynı şekilde karşılık verdi. Karakoldaki polisleri organize etti. Hainlerin karakolu işgal etmesini önledi. Emniyet teşkilatı tarafından tebrik edildi.
YILDIRIM'IN KORUMASIYDI
Başkanı Binali Yıldırım, Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Maalesef benim de yakın korumalığımı yapan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memurunun saldırması sonrası hayatın kaybetti. Yaralı görev arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da şifa diliyorum" dedi.
TAYİNİ CENNETE ÇIKTI
Verdi'nin kardeşi Volkan Verdi, sosyal medya hesabından yürekleri yakan bir yazı paylaştı: Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni târîhe desem, sığmazsın. Ailemizin gözbebeği canım abim Altuğ Verdi'nin tayini cennete çıktı. Allah'ım seni şehitlik mertebesinde ağırlasın.
ÖZGÜR ÖZDEMİR
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polis mesleğine düzen, anlayış ve adalet gelmedikçe bu tür olaylar malesef aynı sıklıkla devam eder.
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