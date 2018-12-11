Altuğ Verdi kimdir? Rize Emniyet Müdürü olan Altuğ Verdi, makamında bir polis memuru tarafından silahla vuruldu. Söz konusu olayda gelen haberlere göre, Altuğ Verdi, makamında bir trafik polisi ile görüştü. Daha sonra polis memuru silahını çekerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etti. Ağır yaralanan Altuğ Verdi şehit oldu. Peki, Altuğ Verdi kimdir? Altuğ Verdi neden vuruldu? İşte ayrıntılar...

ALTUĞ VERDİ NEDEN VURULDU?

Rize Emniyet Müdürü, beraberinde personel müdürü ile birlikte makamında tayini nedeniyle bir trafik polisi ile görüştü. Talebi reddedilen trafik polisi, silahını çekeren Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye ateş etti. Saldırıda Verdi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru gözaltına alındı.

RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ KİMDİR?

Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Daha sonra, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptı.

28 Aralık 2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

19 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atandı.

Altuğ, 11 Aralık 2018 tarihinde makamında tayini nedeniyle bir trafik polisi ile görüştü. Talebi reddedilen polis memuru silahını çekerek Altuğ'a ateş etti. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Verdi şehit oldu.

Altuğ, evli ve bir kız babasıydı.