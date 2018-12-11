Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi bir polis memuru tarafından vuruldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü ve 2 polisin daha yaralandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürü'nün vurulduğu haberinin doğru olduğunu ifade etti. Doktorların emniyet müdürünü kurtarmak için çalıştığını belirtti. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürü ise Rize'ye gidiyor...



Son dakika haberi: Rize Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri yükseldi. Yaralılar olduğu ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü binasına çok sayıda ambulans sevkedildi.





EMNİYET MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

SALDIRI NEDEN GERÇEKLEŞTİ?



Polis memurunun istediği tayinin gerçekleşmemesi nedeniyle Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vurduğu iddia edildi.





Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi