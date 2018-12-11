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  • Son Güncelleme: 11.12.2018 16:02

: Emniyet Müdürü vuruldu!

haberine göre Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir polis memuru yakalandı. Rize Emniyet Müdür hayatını kaybetti.

Rize Emniyet Müdürlüğünde silah sesleri!

Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne çok sayıda ambulans sevk edildi. bir polis memuru tarafından vuruldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü ve 2 polisin daha yaralandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürü'nün vurulduğu haberinin doğru olduğunu ifade etti. Doktorların emniyet müdürünü kurtarmak için çalıştığını belirtti. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürü ise Rize'ye gidiyor...

haberi: Rize Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri yükseldi. Yaralılar olduğu ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü binasına çok sayıda ambulans sevkedildi.



EMNİYET MÜDÜRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

SALDIRI NEDEN GERÇEKLEŞTİ?

Polis memurunun istediği tayinin gerçekleşmemesi nedeniyle Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vurduğu iddia edildi.


Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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