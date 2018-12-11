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otobüsü ’da görüldü

'nin 'Akıllı trafik' sistemi 'deki belediye otobüsünü 8 bin kilometre uzaktaki Afrika ülkesi 'da gösteriyor.

G'ana' muhalefet!
'in gaz, su, ulaşım gibi temel hizmetlerini yürüten , 70 milyon liraya kıydı. Belediye otobüslerini bilgisayarlı takibe aldı. Ancak 5 yıldır bunu başaramadı.
Gaziemir-Sarnıç hattında çalışan 828 No'lu otobüs son olarak 8 bin 90 kilometre uzaktaki 'da ortaya çıktı! Ekranı görenler şoka uğradı. İzmir'in haline acıdı.



4 GÜN 16 SAAT SONRA DURAKTA
Gana'da görünen 828 No'lu belediye otobüsü, Gaziemir'e en kısa yoldan 4 gün 16 saatte ulaşabiliyor. Güzergah şöyle:
1 Gana
2 Togo
3 Benin
4 Nijer
5 Mali
6 Cezayir
7 Tunus (feribot)
8 İtalya (feribot)
9 Arnavutluk
10 Yunanistan (feribot)
11 İzmir


ERTAN GÜRCANER

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