İzmir'in gaz, su, ulaşım gibi temel hizmetlerini yürüten ESHOT, 70 milyon liraya kıydı. Belediye otobüslerini bilgisayarlı takibe aldı. Ancak 5 yıldır bunu başaramadı.
Gaziemir-Sarnıç hattında çalışan 828 No'lu otobüs son olarak 8 bin 90 kilometre uzaktaki Gana'da ortaya çıktı! Ekranı görenler şoka uğradı. İzmir'in haline acıdı.
4 GÜN 16 SAAT SONRA DURAKTA
Gana'da görünen 828 No'lu belediye otobüsü, Gaziemir'e en kısa yoldan 4 gün 16 saatte ulaşabiliyor. Güzergah şöyle:
1 Gana
2 Togo
3 Benin
4 Nijer
5 Mali
6 Cezayir
7 Tunus (feribot)
8 İtalya (feribot)
9 Arnavutluk
10 Yunanistan (feribot)
11 İzmir
ERTAN GÜRCANER
Gaziemir-Sarnıç hattında çalışan 828 No'lu otobüs son olarak 8 bin 90 kilometre uzaktaki Gana'da ortaya çıktı! Ekranı görenler şoka uğradı. İzmir'in haline acıdı.
4 GÜN 16 SAAT SONRA DURAKTA
Gana'da görünen 828 No'lu belediye otobüsü, Gaziemir'e en kısa yoldan 4 gün 16 saatte ulaşabiliyor. Güzergah şöyle:
1 Gana
2 Togo
3 Benin
4 Nijer
5 Mali
6 Cezayir
7 Tunus (feribot)
8 İtalya (feribot)
9 Arnavutluk
10 Yunanistan (feribot)
11 İzmir
ERTAN GÜRCANER
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