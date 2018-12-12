Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Ülkemiz milletimiz ve sektörlere hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Vizyonu küresel güç Türkiye kavramıyla belirlenen zirvede finansmandan insan kaynağına ve teknoloji üretimine kadar kamu ve özel sektör hep birlikte üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum.

Savunma teknolojisinde güçlü olmayan ülkeler geleceklerine güvenle bakamaz. Savunma sanayide aynı teknolojide kalsaydık Zeytin Dalı Fırat Kalkanı Harekatlarında başarıya ulaşamazdık. "Batı bize ne verirse" mantığıyla beklemiş olsaydık kusura bakmayın Batı'dan bir şey gelmez. "Kongre izin vermiyor" diyorlar. Başkalarına verir. Türkiye'ye gelince vermez. Bugün eğer terörle mücadelede bu neticeleri alabiliyorsak bunun tek nedeni lojistik desteğin bize gelmesidir. Kusura bakmayın.

Batı verirse bir şey yaparım ve gelmedi hep kapılardan döndük döndürüldük. Türkiye'ye gelince vermiyor. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Kıbrıs'tan sonra ASELSAN'ı kazandırdık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Artık ihracata başladık. Dünyada yaşanan sayısız örnek en büyük ispattır. Savunma sanayinde belli bir yere ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez.

Savunma Sanayisinin önemli bir bölümünü son 16 yılda kat ettik. Ancak sizlerin de çok iyi bildiği sebeplerden dolayı savunma sanayi hedeflerimiz akin kaldı akin bırakıldı. Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı noktalara getirmeyi başardık. Böyle bir ortamda koşabilecek imkanlara sahip olmak gerekiyor bunu başarmak lazım. İnşallah koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz.

Tüm hava araçlarımız konusunda çok önemli mesafe katettik.

Şimdi yeni bir hamlemiz var. Onu da halledeceğiz. ATAK helikopterlerimiz en önemli hava güçlerimizden biri haline geldi.

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