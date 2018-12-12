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  • Son Güncelleme: 12.12.2018 13:24

Başkan Erdoğan'dan şehit 'nin ailesine taziye telgrafı

Başkan , makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü 'nin ailesine taziye telgrafı gönderdi.

Erdoğandan şehit Verdinin ailesine taziye telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Verdi'nin ailesine taziye telgrafı göndererek başsağlığı diledi.

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