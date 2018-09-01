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T625 'nin motoru ilk kez çalıştırıldı

Türkiye'nin ilk yerli helikopterlerinden biri olan T625 'nin motor çalıştırma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Tamamen milli kaynaklarla üretilen helikopter 2021'de seri üretimde olacak.

T625 Genel Maksat Helikopterinin motoru ilk kez çalıştırıldı

T625 , milli imkan ve kabiliyetlerle hazırlanıyor.

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin üretimi tamamlandı ve yer testlerine geçildi.

SKORSKY YERİNE KULLANILACAK
Skorsky yerine kullanılacak helkopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor.

TAMAMEN MİLLİ KAYNAKLARLA ÜRETİLİYOR​
T625 geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.


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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 12:27
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