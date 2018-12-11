Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.12.2018 15:13

'li 'in skandal ifadelerine sert tepki!

Grup Başkanvekili 'deki bütçe görüşmeleri esnasında Grubuna dönerek "İşgal orduları geldiğinde sizinkiler kırmızı halı sererken" ifadesini kullanarak Türk milletine hakaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise Özel'in haddini aşan ifadelerine sert tepki gösterdi. Muş şu ifadeleri kullandı: Ecdadımıza dil uzatmayın. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bu sizin haddiniz değil.

CHPli Özgür Özelin skandal ifadelerine sert tepki!
Grup Başkanvekili bütçe görüşmeleri esnasında Grubuna dönerek "İşgal orduları geldiğinde sizinkiler kırmızı halı sererken" ifadesini kullanarak Türk milletine hakaret etti.

AK PARTİ'Lİ MUŞ'TAN ÇOK SERT TEPKİ

Bu açıklamaya sert tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Özgür Özel'e tokat gibi bir cevap vererek "Ecdadımıza dil uzatmayın. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bu sizin haddiniz değil! Bu milletin topyekün verdiği bir mücadeleye, "Biz bu işi kazandık sizinkiler şöyle yaptı" demekten sizi men ederim. Haddinizi bilin. Bu milletin arasına fitne tohumları koymayın. Bu milleti ayrıştırmayın. Bu milletin efendisi siz değilsiniz! Bu milletin hiçbir ferdine 'düşmana kırmızı halı serdi" diyemezsiniz dedi.

"AĞZINIZDAN ÇIKANI KULAĞINIZ DUYSUN"

Grup Başkanvekili Mehmet Muş ayrıca "Sayın Özel Anadolu insanı çocuğu sırtında cepheye mermi taşımıştır. Dolayısıyla ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bu kurtuluş savaşı mücadelesini başında liderleri arkasında bu halk topyekün vermişti" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Özgür Özel'in skandal ifadelerine sert tepki!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar