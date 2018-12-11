CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bütçe görüşmeleri esnasında AK Parti Grubuna dönerek "İşgal orduları geldiğinde sizinkiler kırmızı halı sererken" ifadesini kullanarak Türk milletine hakaret etti.

AK PARTİ'Lİ MUŞ'TAN ÇOK SERT TEPKİ



Bu açıklamaya sert tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Özgür Özel'e tokat gibi bir cevap vererek "Ecdadımıza dil uzatmayın. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bu sizin haddiniz değil! Bu milletin topyekün verdiği bir mücadeleye, "Biz bu işi kazandık sizinkiler şöyle yaptı" demekten sizi men ederim. Haddinizi bilin. Bu milletin arasına fitne tohumları koymayın. Bu milleti ayrıştırmayın. Bu milletin efendisi siz değilsiniz! Bu milletin hiçbir ferdine 'düşmana kırmızı halı serdi" diyemezsiniz dedi.

"AĞZINIZDAN ÇIKANI KULAĞINIZ DUYSUN"



Grup Başkanvekili Mehmet Muş ayrıca "Sayın Özel Anadolu insanı çocuğu sırtında cepheye mermi taşımıştır. Dolayısıyla ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bu kurtuluş savaşı mücadelesini başında liderleri arkasında bu halk topyekün vermişti" dedi.