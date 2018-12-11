5. Reform Eylem Grubu toplantısı Ankara'da düzenlendi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Biz adalet arayışı içindeyiz. Yeni deliller ve belgeler ortaya çıkıyor, bunları paylaşıyoruz. Suudi Arabistan'dan bugüne kadar bir işbirliği göremedik. Ama bu cinayetin aydınlatılması tüm kamuoyunun bir beklentisi. Bazı taleplerimize ret cevabı geldi" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar:

VİZESİZ SEYAHAT

AB'de ideolojilere kurban edilmiş bir meclis var. Vatandaşlarımız AB'ye vizesiz seyahati hak ediyor. Bu haksız bir uygulama. Yeni pasaportların AB tarafından tanınmasıyla kriterler 6'ya düştü. Kararlı çalışmalarımızı devam ettirerek vize serbestisine geçeceğiz.

AB'den terör konusunda beklentilerimiz çok nettir. AB'nin fonlarda kesintiye gitmesi çelişkidir.

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Vandalizme karşıyız ama Aşırıcı güç kullanımına da karşıyız. Avrupa'nın güvenliği bizim için önemi bu olayların bir an önce sonlanmasını diliyoruz.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bugüne kadar Türkiye'nin sergilediği tutum tüm dünya tarafından takdir edilmiştir. Yeni deliller ortaya çıkıyor, belgeler ortaya çıkıyor. İstanbul başsavcılığımız inceliyor. Biz bilgi, belge ve delilleri Suudi Arabistan ile de paylaştık. Başsavcısı İstanbul'u ziyaret etti. Ortak komisyonda da gündeme geldi. Fakat Suudi Arabistan'dan bir işbirliği maalesef göremedik. Bizim Suudi Arabistan ile ilgili bir problemimiz yok. En son bazı taleplerimize olumsuz cevaplar verdiler.

Örneğin bu sorumlular Türk kanunlarına göre soruşturulması gerekiyor, yargılanması gerekiyor. Bizim talebimize karşı ret cevabı geldi. Neden bu insanların Türkiye'de yargılanmasını istemiyorsunuz? Acaba talimatı verenlerin ortaya çıkacağından mı korkuyorsunuz? Tüm bu tıkanma sürecinde uluslararası kamuoyunda da uluslararası soruşturma için talepler gelmeye başladı. BM'nin kendi içinde de bu talepler gelmeye başladı. Genel sekreter resmi bir talep gelirse, BM soruşturması olacaksa BM Güvenlik Konseyi'nden geçirmesi gerekiyor.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Suriye'nin Kuzey bölgesinin istikrara kavuşturulmasının bir tek yöntemi var. Münbiç üzerinde mutabık kaldığımız, ortak çalıştığımız bu yol haritasının Münbiç'ten sonra Fırat'ı doğusuna da uygulanmaya başlanmasıdır.

Eğer ABD'nin kastı YPG'yi eğitmekse bu son derece yanlıştır. Bölgeye yapılan ihanettir. Buna göz yumamayız.