Anamuhalefet partisinde işler karıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski vekil Müslim Sarı'ya acıdı. İş Bankası Yönetim Kurulu'na atadı. Sarı, 1 milyon lira aldı. Ancak Parti Meclisi'ne girince işler iyice sarpa sardı. Kılıçdaroğlu, Sarı'nın istifa etmesi için çağrı yaptı. Ancak Sarı'nın yakın çevresine "Kemal Bey, 2002'de milletvekili seçildiğinde İş Bankası Yönetim Kurulu üyesiydi. O da istifa etmedi. Hem vekil maaşı hem de bankadan huzur hakkı aldı. Ben de istifa etmeyeceğim" dediği anlaşıldı.
TEOMAN SANCAR İTİRAF ETTİ
Kılıçdaroğlu'na ikinci şoku ise kurmayı Bülent Tezcan yaşattı. Tezcan'ın, Aydın'da saha çalışması yapan 3 CHP milletvekilinin hazırladığı il raporunu baskıyla değiştirdiği anlaşıldı. Anketten çıkan isimleri kendisine yakın isimlerle değiştirdiği iddia edilen Tezcan'ın skandal icraatı partilileri kızdırdı. Kılıçdaroğlu raporu yazan milletvekilleri Murat Bakan, Serkan Topal ve Teoman Sancar ile ayrı ayrı toplantı yaptı. İddiaya göre Sancar, raporun Tezcan tarafından değiştirildiğini açıkladı.
Müslim Sarı'nın, İş Bankası'nın 2019 yılında toplanacak olan genel kuruluna kadar yönetimde kalacağı öğrenildi.
ZAFER ŞAHİN
TEOMAN SANCAR İTİRAF ETTİ
Kılıçdaroğlu'na ikinci şoku ise kurmayı Bülent Tezcan yaşattı. Tezcan'ın, Aydın'da saha çalışması yapan 3 CHP milletvekilinin hazırladığı il raporunu baskıyla değiştirdiği anlaşıldı. Anketten çıkan isimleri kendisine yakın isimlerle değiştirdiği iddia edilen Tezcan'ın skandal icraatı partilileri kızdırdı. Kılıçdaroğlu raporu yazan milletvekilleri Murat Bakan, Serkan Topal ve Teoman Sancar ile ayrı ayrı toplantı yaptı. İddiaya göre Sancar, raporun Tezcan tarafından değiştirildiğini açıkladı.
Müslim Sarı'nın, İş Bankası'nın 2019 yılında toplanacak olan genel kuruluna kadar yönetimde kalacağı öğrenildi.
ZAFER ŞAHİN
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